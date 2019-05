Pamela Prati di nuovo dall’avvocato, una sua agente dalla polizia per delle ferite ad un braccio

Pamela Prati fra acido e minacce. Quest’oggi, come riportato da Francesco Fredella, la showgirl è tornata dall’avvocato per mettersi d’accordo sul da farsi in merito ad un’ipotetica (e discussa) nuova intervista televisiva.

Dopo aver fatto scena muta a Live Non è la d’Urso, Pamela Prati – alla luce di quanto successo in queste ultime ore – avrebbe deciso di confessare la sua verità e pare proprio che la bomba se la sia assicurata Silvia Toffanin con Verissimo.

Come sappiamo, infatti, Pamela Prati ha appena lasciato l’agenzia di Eliana Michelazzo e qualche ora dopo l’influencer Federica Benincà ha svelato chi si celerebbe dietro l’identità di Sebastian e Rebecca, i due figli presi in affido dalla Prati insieme a Mark Caltagirone.

E se la Prati è tornata dall’avvocato, una delle sue agenti – come rivelato da Il Tempo – è stata dalla polizia per delle ferite riportate ad un braccio.

Ovviamente la storia dell’acido ha avuto un grosso eco ed ospite a Storie Italiane, Gessica Notaro ha così commentato: