Pamela Prati ancora contro Barbara d’Urso (e Silvia Toffanin?), poi nomina Mara Venier e la Ventura

La scorsa settimana, dopo l’intervista di Barbara d’Urso a Verissimo, Pamela Prati ha attaccato la conduttrice di Canale 5 e si è sfogata sui social. L’ex di Mark Caltagirone dalle pagine di DiPiù è tornata a lanciare shade velate a Carmelita (e Silvia Toffanin?).

“Massimo Giletti non ha cercato sensazionalismi ma ha voluto capire. Lo stesso ha fatto Roberto D’Agostino con il suo sito Dagospia: ha saputo trovare la verità aiutandomi ad uscire da quel labirinto. E Federica Sciarelli, nel programma Chi l’ha visto? ha mostrato che il mio caso era solo la puntata dell’iceberg delle truffe amorose in Internet, che rovinano tante vite. Ma non tutti sono stati così seri: esiste anche una tv del dolore che non costruisce nulla di buono ma distrugge chi passa sotto le sue grinfie. Nell’ultimo anno ho capito chi sono i miei veri amici e chi, invece, mi ha tradito. Di chi mi ha tradito non ho voglia di parlare. Ma posso dire che Maurizio Costanzo, Simona Ventura, Mara Venier e Pippo Franco si sono dimostrati profondamente solidali con me. Anche le mie amiche Valeria Marini e Matilde Brandi mi sono sempre state accanto”.

Peccato, avrei adorato vedere Pamela Prati sottoposta alla macchina della verità.

Pamelona però non ha voluto parlare di Eliana Michelazzo e Donna Pamela.

“Non voglio parlare di loro. Io credo nella giustizia e ci saranno i luoghi adatti per fare chiarezza. La verità verrà a galla e sarà un momento molto importante non solo per me ma anche per tutte quelle persone che vengono plagiate e ingannate, proprio come è successo a me”.

Roberto D’Agostino però pare non credere a Pamela Prati.