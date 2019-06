Pamela Prati si fa intervistare da Barbara per l’ultima puntata di Live – ma qualcosa è cambiato dalla volta scorsa

Forse ce l’abbiamo fatta (sottolineo FORSE), Pamela Prati pare che sarà una degli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Pamy sarebbe in trattativa per concedere un’intervista a Barbara d’Urso.

Questa volta però si tratta di una lunga intervista (pare di 50 minuti), che la Prati vorrebbe rilasciare a titolo gratuito.

“Pamela Prati è in trattativa per partecipare a titolo gratuito all’ultima puntata di “Live-Non è la D’Urso” mercoledì 19 giugno. Dopo l’incidente diplomatico di mercoledì scorso, quando la Prati era giunta a Milano accompagnata da due avvocati per incontrare la D’Urso ma era saltata la sua presenza in studio, il filo del discorso è stato ripreso. Ma con uno solo dei due avvocati, Lina Caputo, che dovrebbe accompagnare in studio la Prati per l’intervista (si parla di 50 minuti) con la D’Urso.”

Oltre Miguel Bosè, Pamelona potrebbe quindi essere il secondo ospitone dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Se così fosse sarebbe davvero una chiusura con il botto. Un cantante con una lunga carriera (che è stato un ex fidanzato della d’Urso) e la protagonista della soap più seguita degli ultimi anni.