Pamela Prati sommersa dai debiti del bingo? Spuntano altre indiscrezioni

Pamela Prati ha messo su sto carrozzone di bugie, interviste, esclusive ed ospitate solo per pagare i debiti del gioco d’azzardo? Ad ipotizzare il debito finanziario è stato il portale Dagospia che ieri sera, al termine della puntata di Live Non è la d’Urso, ha scritto di getto: “Pamela Prati è piena di debiti da bingo e – plagiata o no – si è messa in mano al duo“. Il duo sarebbe composto da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Lo scorso marzo, sempre il portale Dagospia, aveva intervistato l’ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva, che aveva confermato i debiti:

“Quando eravamo insieme, diverse volte è scoppiata a piangere perché la banca stava per procedere al pignoramento del suo appartamento, ed essendo legato sentimentalmente a lei le ho prestato una certa somma per evitare che questo accadesse. Lei mi aveva promesso di restituirla mentre stavamo insieme. Appena finita la relazione ha rinnegato tutto, e ho dovuto adire le vie legali, e i procedimenti sono tuttora in corso”.

Mentre risale a questa settimana l’ultima indiscrezione del settimanale Oggi.

“La star del Bagaglino sembrerebbe essere sommersa dai debiti e potrebbe aver tentato un rilancio pubblicitario al fine di fare cassa. La sua casa risulterebbe pignorata e, a quanto rivela la nostra fonte, avrebbe un debito di gioco con una sala bingo romana.”

Passione per il bingo confermata anche dall’ex manager Settimio Colangelo intervistato da Francesco Fredella per Nuovo Tv. Alla domanda: “Ti risulta che a Pamela Prati piacesse giocare?”, la risposta lascia stupiti: “Posso dirvi che di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che c’era il bingo”.

Nonostante questo Pamela Prati ha sempre smentito di avere problemi finanziari o di essere indebitata. Lo ha giurato pure a Silvia Toffanin a Verissimo, ma alla luce di quanto emerso in questi ultimi giorni su Mark Caltagirone non so quanto la showgirl possa essere credibile.