Pamela Prati, 30 anni di misteri: da Miss Universo a Mark Caltagirone

Pamela Prati è una showgirl di successo ed è da quarant’anni sulla cresta (quando più, quando meno) dell’onda, eppure per far parlare di sé negli ultimi trent’anni ha inventato (fino a prova contraria) una serie di bugie prontamente smentite dai fatti (o da se stessa, anni dopo). A raccogliere questa lunga lista di misteri è stata l’abile penna di Roberto Mallò, ma andiamo con ordine.

Pamela Prati Bond Girl

Erano gli anni Novanta quando Pamela Prati fra le pagine di Repubblica dichiarò:

“Nel 1991 fui scelta per interpretare una delle ragazze di James Bond, al fianco di Roger Moore. Ma Pingitore mi ricattò e mi disse che dovevo scegliere tra il Bagaglino e il cinema: scelsi di restare a Roma”.

Il film con Roger Moore a cui fa riferimento Pamela Prati è Fuoco, Neve e Dinamite che non appartiene alla fortunata saga di 007.

Pamela Prati Miss Universo

Nel 2004, durante la sua partecipazione al reality show Il Ristorante condotto da Antonella Clerici, la Prati ha asserito di essere stata eletta Miss Universo nel 1983, ma la vera vincitrice in quell’anno è stata la statunitense Lorraine Downes e Pamela non compare neanche nella lista delle partecipanti: la finalista italiana era infatti la Miss Italia 1982 Federica Moro.

Pamela Prati campionessa Olimpica

Quando aveva 15 anni Pamela Prati ha rinunciato ad una carriera olimpionica per amore.

“Devo dire che l’amore mi ha spesso fregato. Avevo 15 anni e facevo scherma, ero brava tanto che partecipai a Roma a una selezione per entrare nella squadra olimpica. Mi avevano presa, ma poi ho rinunciato perché non volevo stare lontana dal mio fidanzatino di allora, che si chiamava Mirco“.

Pamela Prati aveva 15 anni nel 1973, le Olimpiadi si sono tenute nel 1972 e nel 1976.

Pamela Prati ed il fidanzato importante (che nessuno conosce)

Pamela Prati nel 2009 ha ammesso di rimpiangere la fine di una storia d’amore – avvenuta 15 anni prima – con un misterioso uomo possessivo di cui non ha mai voluto rivelare il nome.

“Avevo una persona, una persona importante, che mi amava ed era pronto a sposarmi. Ma io ero ammalata di carriera e l’ho lasciata. Oggi penso di aver sbagliato. Per sei anni ci siamo amati di nascosto. Lui era parecchio più grande di me, possessivo e geloso. Quando mi hanno offerto il contratto a Mediaset, mi ha chiesto di scegliere tra lui e quel lavoro. Mi sono sentita come se volesse tarparmi le ali: se mi ama, pensavo, non deve pormi di fronte ad un bivio”.

Pamela Prati ed il flirt con Richard Gere

Pamela Prati anni fa rivelò di aver avuto una breve storia d’amore con Richard Gere che l’aveva soprannominata Miss Spaghetti. Molto tempo dopo dichiarò di non aver mai intrapreso una carriera statunitense per colpa di un fidanzato sconosciuto, in quanto lei “non ho mai avuto uomini famosi”. E Richard?

Pamela Prati a L’Isola dei Famosi

Nel 2010 avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi, ma all’ultimo minuto decise di non partire perché aveva paura di volare e perché aveva paura degli spazi aperti. Nel 2016 avrebbe dovuto partecipare nuovamente, ma sempre all’ultimo ha rinunciato a causa della paura di volare e della claustrofobia.

Pamela Prati sposa a Las Vegas

Pamela Prati aveva annunciato che si era sposata a Las Vegas con l’imprenditore argentino David Sebastian Jabir, un uomo schivo e riservato. Anni dopo ha confessato che non era vero.

Pamela Prati e Mark Caltagirone

Pamela Prati ha fatto il giro delle trasmissioni televisive per annunciare il matrimonio con tale Mark Caltagirone che nessuno conosce.

Pamela Prati mamma

Mamma di due bambini in affido di 11 e 6 anni, Sebastian e Rebecca. Lei fa la ballerina. Ma nessuno li conosce né li ha mai visti.