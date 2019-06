Pamela Prati: finisce on line una sua chat privata dove parla di Mark con la Perricciolo – ecco gli screenshot

Pamela Perricciolo ha deciso di parlare e dopo aver mostrato a Fan Page le chat tra lei ed Eliana Michelazzo, ora ha fatto vedere anche una conversazione privata avuta con Pamela Prati. In questa chat la showgirl dice di essere a casa sua con Mark Caltagirone, che stanco stava riposando sul divano.

La Perricciolo ha detto di essere rimasta scioccata dopo quella chat con la Prati.

“Io ero scioccata quando Pamela mi scriveva di essere con Mark. Credo però che queste chat servissero anche per una cronologia. Per averle sul telefono.

Io nel profilo di Mark Caltagirone non ci sono mai entrata. Io da Pamela mi aspettavo un prenderci di lato a me ed Eliana e dire ‘ come ne usciamo da sta situazione?’. Invece Pamela faceva l’inferno ogni volta perché non voleva andare in televisione. Eliana diceva che doveva andare e la convinceva. C’era una guerra tra Eliana e Pamela ogni volta. Ho i messaggi anche di questo.

Eliana faceva gli accordi con Mediaset. La Prati invece diceva che più ci mostravamo e ci mettevamo in questa situazione e peggio era. Eliana forzava per forza voleva andare in tv, diceva che era meglio per tutte e per l’agenzia stessa. La Prati ripeteva ‘più diamo benzina, più il fuoco non si placa. Ai giornalisti non dobbiamo dare cibo’.“