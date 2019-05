Lo strano caso di Pamela Prati a Chi l’ha visto, ecco cosa è successo

Ieri sera la seconda stagione della soap opera Pratiful, quella con protagonista Eliana Michelazzo, si è sdoppiata ed è andata in onda regolarmente sia durante Live Non è la d’Urso che durante Chi l’ha Visto? e molti fan, in dubbio su cosa seguire, hanno optato per un rimedio semplice ed efficace.

Purtroppo però chi ha deciso di sintonizzarsi su Rai Tre è rimasto amaramente deluso perché Pamela Prati, stando ai racconti di chi ha visto la puntata, non avrebbe proferito parola. Neanche una.

La showgirl si è sì presentata in studio da Federica Sciarelli, ma non sarebbe mai stata interpellata regalando alla trasmissione di Rai Tre solo un paio di inquadrature.

Cosa è successo? Perché Pamela Prati non è intervenuta parlando delle truffe amorose (che era l’argomento cardine della puntata)?

Vi ricordo che Pamela Prati per presentarsi a Chi l’ha Visto? non ha ricevuto nessun compenso, come confermato dal direttore di Rai Tre.

“Pamela Prati non sarà pagata, a Chi l’ha Visto? nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno. Chi l’ha Visto? si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingannate che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte. Il calo di ascolto della scorsa settimana non è stato dovuto alla presenza della Prati a Non è la D’Urso, mercoledì Rai3 ha avuto le tribune elettorali in prima serata. Il programma non è dunque cominciato alla sua solita ora.”