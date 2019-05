Pamela Prati, la sua prossima mossa? Denunciare chi ha creato Mark Caltagirone

Pamela Prati vuole denunciare chi ha creato il profilo Facebook di Mark Caltagirone e l’ha ingannata: continua così il valzer delle querele di questa intricata soap opera.

A rivelare questo retroscena è stato il giornalista Francesco Fredella che ha scritto su TPI come la showgirl abbia seriamente preso in considerazione l’idea di farsi giustizia.

Un esposto in procura per denunciare il grande inganno con tanto di denuncia contro ignoti, anche se Pamela Prati – come rivelato a Verissimo da Silvia Toffanin – crede che dietro il profilo di Mark Caltagirone ci siano proprio le sue due ex manager, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

“Io credo che ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela ed Eliana e che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana. È una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono”.

Un valzer di querele, come dicevo: oltre Pamela Prati contro ignoti, anche Eliana Michelazzo ha annunciato di aver querelato Pamela Perricciolo, che ha ricevuto una denuncia anche da parte di Angelo Sanzio. A denunciare contro ignoti anche l’avvocato di Pamela Prati dato che qualcuno si era spacciato per lei al telefono.