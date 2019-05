Pamela Prati è stata denunciata da dei poliziotti – ecco cosa è successo

Nuovi colpi di scena nel Pamela Prati Gate, a lanciare altri scoop sulla moglie di Mark Caltagirone è stata Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano.

Secondo la giudice di Ballando con le Stelle, Pamelona sarebbe inseguita dal fisco da anni e sarebbe stata denunciata da dei poliziotti. Pare infatti che la Prati abbia aggredito fisicamente degli agenti.

“Peccato che il ruolo della truffata, a Pamela Parti, si addica poco. Di bugie, nelle scorse settimane, Pamela Prati ne ha raccontate parecchie. E nel cercare di ricostruire la sua vita dopo i fasti del Bagaglino, viene fuori un caos di piccoli e grandi problemi legali e finanziari in cui la Prati non pare mai la vittima. Partiamo dalle sue dichiarazioni a Verissimo. “Non ho debiti, sono calunnie”. – scrive Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano – Ma Pamela Prati è inseguita dal Fisco da anni, tanto che il suo cachet di circa 3.000 euro per l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In nella quale raccontò di aver già sposato Mark Caltagirone è stato pignorato dal Fisco. Le è stato comunicato con una email dalla contabilità Rai il 2 maggio.

Poi ci sono altre beghe legali piuttosto bizzarre. Un paio di anni fa, Pamela Prati è stata denunciata da alcuni poliziotti fuori dallo stadio Olimpico a Roma perché pretendeva di entrare da un ingresso speciale per vedere la partita. Pare che abbia aggredito fisicamente due agenti che la denunciarono, con altri 20 colleghi presenti pronti a testimoniare.”