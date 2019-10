Pamela Prati: salta all’ultimo l’ospitata Domenica In – svelato il motivo

Ieri pomeriggio è stata annunciata l’ospitata di Pamela Prati da Mara Venier a Domenica In. Subito il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai ha dichiarato le sue perplessità: «Se confermata la presenza di Pamela Prati a Domenica In, la Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3mila euro per la precedente ospitata, quando Prati inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala. Rai1 rispetti i soldi dei cittadini».

La presenza di Pamelona era finalizzata a scusarsi con la Venier, per averle mentito durante l’intervista in cui ha parlato di Sebastian, Rebecca (la figlia ballerina) e il marito Mark Caltagirone.

Adesso però qualcosa è cambiato, la Rai ha bloccato l’ospitata della Prati. A lanciare la notizia è stato Adnkronos.

“A quanto apprende l’Adnkronos Pamela Prati, infatti, era stata invitata per scusarsi con Mara Venier dopo il ‘Prati Gate’ e per partecipare alla prima parte di ‘Domenica in’, quella dedicata all’intrattenimento, ma Rai1 ha deciso di bloccare tutto.”

Chiuse le porte di mamma Rai, la showgirl potrebbe decidere di andare (a titolo gratuito) da Silvia Toffanin a Verissimo.

La reazione del web all’ospitata bloccata di Pamela Prati.

+++PARE CHE LA RAI ABBIA BLOCCATO L’OSPITATA DI PAMELA PRATI A DOMENICA IN+++ #domenicain #pamelaprati pic.twitter.com/HOsWeq91Ca — TrashTVstellare (@trashtvstellare) October 25, 2019