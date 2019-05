Pamela Prati e Eliana Michelazzo, il castello di bugie crolla (così come i profili dei loro falsi parenti su Instagram)

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo sono ormai ai ferri corti ed il castello di bugie creato (non si sa da chi) con tanta pazienza negli anni si sta sbriciolando sotto i loro occhi, così come tutti i profili social dei loro falsi parenti su Instagram).

Il primo a sparire è stato ovviamente Sebastian Caltagirone, primogenito (in affido) di Mark Caltagirone (che tutt’ora è attivo su Instagram con il nickname @Caltagirone_Mark), che è passato da essere @Sebastian_Caltagirone a @Forza_Lazio_Sempre.

Come dimostra questo screen, infatti, dove Pamela Prati commenta un lapsus di Eliana Michelazzo (che aveva augurato ai suoi followers buona domenica nonostante fosse sabato) e Sebastian aveva risposto alla madre affidataria “Zia si è anticipata per non mettere la foto domani, ci sta“, ottenendo come risposte da Pamela “Esatto bimbo mio” e da Eliana “Ok nipotino“.

Quel profilo, come già detto, è stato trasformato in una fanpage della Lazio con tanto di foto profilo con un koala.

Il profilo Instagram di Sebastian Caltagirone è stato modificato in “FORZA_LAZIO_SEMPRE” 😂😂😂 Sebastian su Instagram chiamava Eliana “zia” 😂😂😂 pic.twitter.com/RthVHJr6Cp — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 19 maggio 2019





Sparito da Instagram anche il falso marito di Eliana Michelazzo che nonostante 10 anni fa abbia detto di aver sposato, a Barbara d’Urso ha ammesso di non aver mai visto dal vivo. Sul profilo Instagram della Michelazzo – nelle storie in evidenza – c’è una pagina che si chiama Love dove è stata condivisa una storia pubblicata da suo marito Simone Coppi, alias @Simone_C_76. Bene, quel profilo ora è stato trasformato in @Anaile76_. Un nickname che vi suona familiare? Ovvio che sì: Anaile è Eliana letto al contrario.