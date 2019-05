Pamela Prati da Federica Sciarelli, scoppia il caos: risponde il direttore di Rai Tre

L’ospitata di Pamela Prati a Chi L’ha Visto? di Federica Sciarelli ha scatenato sui social qualche malumore e molti hanno accusato la Rai di pagare con i soldi pubblici una donna che ha ingannato tutti con il suo falso matrimonio.

In prima linea, come sempre, il portale Dagospia che ha accusato Chi L’ha Visto? di aver chiamato Pamela Prati per cercare di alzare lo share dopo il disastro (8%) della scorsa settimana contro il carrozzone di Barbara d’Urso.

Cosa c’entra Pamela Prati da Federica Sciarelli? La domanda ce la siamo posta un po’ tutti e Stefano Coletta, direttore di Rai Tre, ha risposto a tutte le domande fra le pagine online del Fatto Quotidiano.

“Pamela Prati non sarà pagata, a Chi l’ha Visto? nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno. Chi l’ha Visto? si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingannate che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte. Il calo di ascolto della scorsa settimana non è stato dovuto alla presenza della Prati a Non è la D’Urso, mercoledì Rai3 ha avuto le tribune elettorali in prima serata. Il programma non è dunque cominciato alla sua solita ora.”