Pamela Prati ospite a Chi l’ha visto, Eliana Michelazzo torna da Barbara d’Urso: è scontro in diretta

Barbara d’Urso domani sera tornerà con l’undicesimo appuntamento di Live Non è la d’Urso, dove affronterà nuovamente il Pratigate alla luce da quanto dichiarato da Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano. Ospite in studio dovrebbe esserci Eliana Michelazzo che sarà così messa nuovamente al muro dopo aver mentito in merito al discusso marito Simone Coppi.

Ma se Canale Cinque schiererà Eliana Michelazzo, Rai Tre proporrà Pamela Prati. Ebbene sì, la showgirl sarda dopo essere stata ospite nei salotti della d’Urso e della Toffanin, domani sera lo sarà di Federica Sciarelli che l’ospiterà a Chi l’ha visto. Purtroppo la Prati non è stata chiamata dalla Sciarelli per risolvere il mistero della scomparsa di Silvia Sbrigoli o del Monsignore che avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio, ma per parlare di truffe online.

A svelarlo è stato Dagospia, che ha anche attaccato duramente la Rai.

“Fermi tutti! La Sciarelli, per risollevare gli ascolti, si imbarbarisce in modalità d’Urso. Mercoledì scorso ‘’Chi l’ha visto?’’ è sceso all’8% contro la d’Urso pratizzata e domani sera la Sciarelli ospiterà Pamela Prati per parlare di truffe online e cercare di risalire.

Ma la vera truffa è al pubblico. Può il servizio pubblico ospitare un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai ha chiarito quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier (ma non dalla Balivo), forse andrà gratis visto che oggi sul ‘’Fatto Quotidiano’’ la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a ‘’Verissimo’’?

Domani ci sarà quindi uno scontro a distanza: Eliana Michelazzo a ”Live-Non è la D’Urso” e Pamela Prati su Rai3. Il tutto con un’interrogazione parlamentare depositata settimane fa sui cachet versati dalla Rai alla Prati per le sue apparizioni colme di menzogne…”

Effettivamente con l’avvento del Pratigate gli ascolti di Live Non è la d’Urso sono nettamente aumentati, mentre quelli della Sciarelli sono diminuiti.