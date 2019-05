Pamela Prati: i suoi due figli non esistono – la Polizia indaga ed emergono verità inquietanti

Sono mesi che Pamela Prati parla dei suoi due figli in affido, Sebastian e Rebecca. Da Barbara d’Urso a Domenica Live la showgirl ha mostrato i disegni dei bambini ed ha rivelato: “Noi abbiamo preso in affidamento due bambini [piange]. Questo bracciale me l’hanno regalato loro per il compleanno. Nemmeno a farlo apposta, la bambina fa la ballerina. Hanno 6 e 11 anni. Li voglio tutelare dal gossip e dai social. Questo è un disegno fatto da loro. I miei bambini li amo più della mia vita“.

Stamani a Mattino 5 Federica Panicucci ha commentato la notizia secondo la quale la Polizia starebbe indagando sull’esistenza dei figli di Mark e Pamela.

“La Polizia avrebbe indagato in merito all’esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso. Non sono un avvocato, ma credo sia così, scusatemi se non posso essere precisa, ma credo si tratti di un vero reato”.

Ma a lanciare una bomba è stata Federica Benincà (che faceva parte della Aicos Management). La ragazza ha detto che Sebastian sarebbe in realtà il nipote di una delle due manager, mentre Rebecca risulterebbe la figlia di un avvocato di Cagliari.

“Mi assumo la responsabilità di quello che sto raccontando, assolutamente sì. […] La Polizia ha indagato sull’esistenza dei figli di Pamela. La bambina sembra esista ed è la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino, invece, sembrerebbe, quindi non si ha la certezza, essere il nipote di una delle due agenti.”

A quanto pare quella su Mark Caltagirone non era l’unica bugia. Questa però potrebbe costare cara a Pamelona.