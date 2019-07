Pamela Prati fra il Grande Fratello Vip e Amici Vip – l’indiscrezione

Pamela Prati potrebbe presto tornare in tv, parola di Alberto Dandolo. Il giornalista fra le pagine del settimanale Oggi ha fatto intendere che nei prossimi mesi Pamela Prati tornerà in televisione e non sul palco del Festival di Sanremo con il brano Mamma Pamela, bensì in un programma Mediaset.

Chi crede si tratti di un’ennesima intervista a Verissimo da Silvia Toffanin o da Barbara a Live Non è la d’Urso si sbaglia di grosso, dato che il giornalista – seppur senza far nomi – è stato chiaro sui programmi: uno è un reality show, l’altro è un talent per celebrità.

“La showgirl sarda tornerà presto. Si sussurra infatti che, oltre ad aver scritto un libro di prossima uscita, sarà tra i protagonisti di un programma Mediaset. Trattasi di un reality o di un nuovo talent per celebrità?”.

Considerando che nei prossimi mesi Mediaset proporrà ai telespettatori Temptation Island Vip, Grande Fratello Vip e Amici Vip, Pamela Prati potrebbe essere contesa proprio fra questi ultimi due, dato che per partecipare a Temptation Island Vip bisogna essere una coppia e sappiamo tutti che fine ha fatto Mark Caltagirone.



E se al Grande Fratello Vip potrebbe svolgere il ruolo di opinionista (o di concorrente bis?), ad Amici Vip potrebbe gareggiare come cantante o ballerina.



Voglio subito una nuova esibizione sulle note di Menealo.