Pamela Prati: la strana imitazione a Quelli Che il Calcio – video

A distanza di sei mesi dall’esplosione dello scandalo ‘Pratiful’ qualcuno ha finalmente pensato di mandare in onda un’imitazione di Pamela Prati.

Oggi a Quelli Che il Calcio la bravissima Brenda Lodigiani ha vestito i panni dell’ex compagna di Mark Caltagirone.

Attitude e look perfetti, molto meno il trucco, mentre la voce era davvero strana, molto più profonda all’inizio dell’imitazione, per poi diventare più acuta alla fine (forse colpa del cambio microfono?).

B!tches vi è piaciuta questa Pamelona?

Questa cosa della Prati mi sta facendo volare 😂😂ma per quanto possiate sforzarvi non sarà mai trash quanto l’originale #QCC @quelliche_rai2 — Domenico AaronRamseyTheRealPrinceOfWales 👑 (@domthewizard) October 20, 2019

Almeno questa Pamela Prati mi è simpatica ahahha #Qcc — Michele Giorgini (@MicheleGiorgini) October 20, 2019

Beh la Prati è così. O gli hanno detto fare così. 😂#QCC #SerieA — $UP€RM@R!0 🇮🇹🎵⚪⚫ (@PetroMarioBros) October 20, 2019

Pamela Prati: l’imitazione integrale (dal minuto 29:50)

Decisamente meglio l’imitazione di Arisa.