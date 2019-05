Pamela Prati passa alle vie legali – l’avvocato parla delle foto di “Mark Caltagirone” con il cappellino rosso

Stamani l’avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, è stata ospite a Storie Italiane e ha dichiarato che la sua assistita ha deciso di passare alle vie legali, attraverso un esposto.

“Attualmente, questa situazione si è evoluta in maniera completamente differente da quello che sembrava un caso di gossip. Qui non stiamo parlando più di un matrimonio che si è fatto o no- Mi sembra completamente superando. Si stanno profilando una serie di vicende che saranno oggetto certamente da parte della Magistratura. Stiamo valutando un esposto, non una denuncia. In questa vicenda è complesso individuare reati. Stiamo valutando di fare un esposto spiegando tutti i fatti e chiedendo alla magistratura di appurare se ci siano dei reati.”

L’avvocato ha anche parlato delle famose foto di Pamela con l’uomo misterioso con il cappellino rosso, sottolineando che la showgirl non ha mai confermato la veridicità degli scatti.

“Quelle foto del signore con il cappellino non sono mai state confermate dalla signora Prati come foto del presunto Mark Caltagirone. Queste immagini sono state accreditate tramite il programma d’Urso Live e sono state accreditate da un soggetto, Sorge, che ha dichiarato che le immagini gli erano state fornite. La signora Prati non ha mai confermato la veridicità delle foto.”

Ma finalmente Eleonora Daniele ha posto la domanda che avrebbe dovuto fare Silvia Toffanin a Verissimo: “Perché Pamela Prati non ha mai smentito la veridicità di quelle foto? Perché non ha detto ‘guardate che quello non è Mark Caltagirone?’”

Irene Della Rocca è stata vaga, dicendo che bisognerebbe fare questa domanda ad Eliana e alla Perricciolo: “Em… ma guardi questa domanda dovreste farla a lei o anche alle sue agenti. Anche perché il fotografo Sorge ha detto che le foto sono state mandate da Pamela Perricciolo, quindi magari chiedetelo a lei”.

In che senso? Dovremmo chiedere alle due ex agenti perché la Prati non ha smentito?

Fonte: Rai Play, gossipblog