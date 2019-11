Pamela Prati ha scritto un libro sulla sua vita: il primo estratto

A qualche mese di distanza dalla fine di Pratiful Pamela Prati ha annunciato di aver scritto un libro, dal titolo provvisorio è: “Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità“.

Pare che il ‘Come una carezza’ si riferisca all’appoggio del suo pubblico dopo le sue interviste a Live Non è Giletti. Il libro sarà pubblicato da Solferino-Cairo la prossima (buona) PRIMAVERA.

Dagospia poco fa ha svelato un primo estratto da questa opera.

“L’amore, nel corso di un’esistenza, è la cosa più importante, è ciò su cui verremo giudicati. Per questo ho deciso di raccontare la mia vita dal punto di vista dell’amore, di scavare nella memoria e mettere nero su bianco le ferite di un’infanzia negata, i traumi che porto addosso come cicatrici indelebili. Tutto è iniziato da lì, e ancora oggi devo fare i conti con quel passato doloroso.

Ma, in questo libro, voglio raccontare anche le passioni della mia giovinezza, la carezza del pubblico che lenisce il dolore come una medicina, e i grandi amori, vissuti con tutta me stessa. Di amore però ci si può anche ammalare, e la storia che racconterò non nasconderà il dramma, le pugnalate che i tradimenti della vita ci inferiscono, la malattia, la morte e la perdita degli affetti più cari. – racconta Pamela Prati – Voglio raccontare, in questo libro, la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata.

Spero che la mia storia di luce e di ombra, ripercorsa dalla nascita sino agli ultimi anni, infonda ad altre donne e altri uomini il coraggio di rinascere e amare, senza mai dimenticare che il primo grande amore della vita è quello che dobbiamo a noi stessi”.