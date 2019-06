Pamela Prati sarà davvero all’ultima puntata di Live Non è la d’Urso? – Panorama svela il mistero

Qualche giorno fa il settimanale Chi ha parlato di trattative in corso tra Pamela Prati e la produzione di Live Non è la d’Urso. La showgirl sembrava aver accettato di farsi intervistare per 50 minuti a titolo gratuito.

“Pamela Prati è in trattativa per partecipare a titolo gratuito all’ultima puntata di “Live-Non è la D’Urso” mercoledì 19 giugno. Dopo l’incidente diplomatico di mercoledì scorso, quando la Prati era giunta a Milano accompagnata da due avvocati per incontrare la D’Urso ma era saltata la sua presenza in studio, il filo del discorso è stato ripreso. Ma con uno solo dei due avvocati, Lina Caputo, che dovrebbe accompagnare in studio la Prati per l’intervista (si parla di 50 minuti) con la D’Urso.”

Qualcosa però è cambiato, perché poco fa Francesco Canino di Panorama ha rivelato che Pamelona non sarà nel santuario di Barbara.

“Nonostante i ripetuti inviti e i rumors tendenza fake degli ultimi giorni, la prima stagione di Live-Non è la D’Urso si chiuderà senza l’attesissimo faccia a faccia tra la padrona di casa, Barbara D’Urso, e Pamela Prati. Secondo quanto risulta a Panorama.it, l’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo, non saranno in diretta mercoledì sera e hanno rifiutato l’invito della produzione.”

Eliana Michelazzo ha confermato che sarà in studio e Panorama sostiene che potrebbe arrivare anche Pamela Perricciolo con altre rivelazioni.

Che la d’Urso abbia preparato un faccia a faccia tra Donna Pamela e la signora Coppi?

Una cosa è certa: con domani sera si chiude la prima stagione di Pratiful, ma tranquilli perché a settembre potrebbe tornare una seconda stagione, magari in stile Orange Is The New Black.