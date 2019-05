Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo svela perché non si sono sposati (e no: non è perché non esiste)

Eliana Michelazzo continua a sostenere la tesi di aver sempre creduto all’esistenza di Mark Caltagirone (nonostante la sua ex socia Pamela Perricciolo sostenga il contrario), per questo motivo fra le pagine del settimanale Chi ha dato una sua motivazione all’annullamento del matrimonio fra l’uomo e Pamela Prati.

Per Eliana, infatti, Mark (proprio come suo marito Simone Coppi) è sempre esistito.

“Pamela Prati a Verissimo ha detto che avrei dovuto metterla in guardia dopo la mia storia con Simone Coppi, ma io mi scrivevo con Caltagirone e ho visto un video, per me esisteva. Ma c’è una cosa che non mi torna. L’ultima volta che ci siamo andate insieme dalla Toffanin e la Prati è uscita dallo studio ero convinta che stesse andando a prendere il telefono per mostrare alla conduttrice le foto che aveva scattato con Mark, quando furono paparazzati dalla Perricciolo. Invece mi dissero che si era chiusa in camerino e che era al telefono. Dopo venti minuti, è uscita senza cellulare. “Dov’è il telefono? Devi far vedere la foto di Mark alla Toffanin”. Quando è tornata però ha mostrato una foto vecchia, che poi abbiamo scoperto appartenere a Marco Di Carlo, un manager dello spettacolo. “Perché non hai fatto vedere le foto di ieri?”, ” Non ci avevo pensato” mi ha risposto”.

In merito all’organizzazione del matrimonio:

“La Prati mi disse che lei e Mark avevano deciso di sposarsi per dare una famiglia ai bambini che stavano per prendere in affido. E penso che anche lei ci credesse perché parlava con questi bambini, anche se poi ho scoperto che Rebecca non esisteva ed era la figlia di un agente dello spettacolo. Sebastian l’ho visto in un bar dove lo ha portato la Perricciolo. Siamo andate insieme a vedere un ristorante a Caserta, ma alla Prati non piaceva e quindi lei e la Perricciolo sono andate in Umbria. La mia socia mi disse che aveva lasciato un acconto di 15 mila euro, 10 li aveva messi Caltagirone e 5 lei, così le ho fatto un bonifico. Ma, quando il proprietario della tenuta si è tirato indietro, ho scoperto che non era stato dato nessun assegno. Pamela prima la conoscevo di vista, poi io e la Perricciolo abbiamo aperto un ristorante e la Prati veniva a cena da noi, così si è stabilito un rapporto più intimo. Quando ho saputo che Pamela Perricciolo le aveva presentato Mark Caltagirone mi sono arrabbiata: “Ma non stava con Wanda Ferro e dovevano prendere un bambino in affido?”.