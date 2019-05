Pamela Prati si confessa a Verissimo: “Mark Caltagirone non esiste”

Mark Caltagirone non esiste. E’ questo ciò che ha confessato Pamela Prati nell’intervista che ha rilasciato oggi pomeriggio a Silvia Toffanin per la prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato pomeriggio.

Un’intervista decisa all’ultimo minuto (tant’è che il pubblico, come rivelato da Dagospia, è assente) che vedrà Pamela e Silvia di nuovo faccia a faccia. Questa volta però non ci sarà nessuna foto di Mark Caltagirone da mostrare di nascosto alla conduttrice, dato che Mark, come finalmente confessato, non esiste.

In attesa di nuovi sviluppi…