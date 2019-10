Pamela Prati ammette di aver mentito a Barbara d’Urso e lancia un’accusa pesante: “Lei però aveva letto i messaggi privati”

Ieri sera Pamela Prati è stata nuovamente ospite a Non è L’Arena ed ha ammesso di aver mentito a Barbara d’Urso.

Durante una puntata di Live Non è la d’Urso dello scorso marzo Mark Caltagirone ha telefonato in studio dichiarando che si sarebbe sposato con Pamela. Nelle settimane successive la Prati ha confermato che quella ascoltata dal pubblico era proprio la voce del suo fidanzato misterioso.

Ieri l’ex protagonista del GF Vip ha ammesso di aver detto una bugia per coprire Mark, ma ha aggiunto che aveva già dei dubbi, visto che aveva palesemente capito che quella voce sentita a Live non era la stessa che lei conosceva.

Giletti in studio ha mostrato dei messaggi Whatsapp che Pamela si sarebbe scambiata con Mark, in cui la showgirl gli dice: “Ma non eri tu quello al telefono“.

Massimo Giletti ha chiesto alla sua ospite come mai non ha detto la verità a Barbara.

“Ma se tu riconosci che era un falso dovevi dirlo? Quindi eri succube di quel sistema? Tu hai mentito a Barbara, quindi eri succube totalmente. Dovevi dire la verità dalla d’Urso. Perché non l’hai fatto? Ma la d’Urso sapeva? Lei aveva visto i tuoi messaggi?”

Pamela però si è giustificata dicendo di non essere stata messa nelle condizioni di dire la verità. La Prati ha anche aggiunto un’accusa davvero pesante, secondo lei la d’Urso avrebbe letto i messaggi con Mark (qui potete vedere il video).

“Lei non mi ha messo nelle condizioni di parlare… Ma certo che sapeva, assolutamente sì. Aveva visto, aveva visto i miei messaggi. Aveva visto tutto e c’ha fatto tante puntate su questa storia”.

Purtroppo questa versione non regge. Se Barbara avesse letto i messaggi in cui Pamela dice a Mark “Quello al telefono non eri tu“, per quale motivo non ha asfaltato in diretta la Prati accusandola di mentire per proteggere un impostore che si finge Mark Caltagirone? Soprattutto, per quale assurdo motivo Pamela avrebbe dovuto far leggere – in privato – dei messaggi che smascheravano il fidanzato, per poi difenderlo e mentire in diretta?

Cara Pam…