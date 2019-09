Pamela Prati: ecco le chat HOT ed i messaggi vocali che Mark Caltagirone le mandava (AUDIO)

Massimo Giletti ieri sera durante la prima puntata di Non è l’Arena ha avuto l’onore di ospitare Pamela Prati che aveva detto addio al caso ‘Mark Caltagirone‘ la scorsa stagione televisiva nel salotto di Barbara d’Urso.

Durante la puntata Pamela Prati ha ripercorso la sua storia (e menomale che non voleva più parlarne), mostrando a Massimo Giletti le chat private che si è scambiata su WhatsApp con Mark Caltagirone e Sebastian Caltagirone.

Chat che la Prati giustifica come ‘veritiere’ ma che molti credono che si sia fatte da sola per giustificarne l’esistenza ai suoi cari. La verità presumibilmente la scoprirà la magistratura.

In queste chat Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero fatto anche sexting e lui le avrebbe mandato molti messaggi vocali che sono stati registrati presumibilmente da un attore arruolato per questo. Chi sia stato ovviamente non si sa.