Pamela Prati in Moglie e Mamma: la soap opera racchiusa in 5 minuti imperdibili (VIDEO)

Di Pamela Prati in questi mesi se ne è parlato ovunque, sia in tv che sul web, ma è di Matteo Olivi il film definitivo che racchiude in cinque minuti tutte le scene cult della soap opera che ha appassionato milioni di persone in tutta Italia: Pratiful.

Dalla prima apparizione a Domenica Live di Barbara d’Urso, passando per il talk pomeridiano Vieni Da Me di Caterina Balivo, fino all’iconica ospitata a Domenica In di Mara Venier dove è nato il tormentone “moglie e mamma”.

Ovviamente non mancano neanche le varie apparizioni a Live Non è la d’Urso ed a Verissimo di Silvia Toffanin, dove è esploso a tutti gli effetti questa storia che si è trasformata da rosa a noir con scambi di persona, profili fake, matrimoni inesistenti e chi più ne ha più ne metta.

Prendetevi cinque minuti e guardatevi questo video.

Non ve ne pentirete.