Pamela Prati pronta a partecipare ad un programma Mediaset

Ieri Fan Page ha lanciato lo scoop secondo il quale Mediaset avrebbe fatto una generosissima offerta a Pamela Prati. 500.000 € in cambio di due interviste a Verissimo, la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 come concorrente e l’esclusiva televisiva dell’immagine della Prati.

L’ex fidanzata di Mark Caltagirone però sembra abbia rifiutato.

“L’offerta avrebbe previsto l’esclusiva televisiva dell’immagine di Pamela, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e più interviste a Verissimo con Silvia Toffanin. Non ci sarebbero stati accordi con i programmi condotti da Barbara d’Urso. La trattativa tra Mediaset e Pamela Prati non si sarebbe mai conclusa perché avrebbe escluso la partecipazione dell’ex showgirl del Bagaglino a Non è l’Arena di Massimo Giletti.”