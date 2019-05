Pamela Prati: Roberto D’Agostino svela il vero motivo per cui è nato Mark Caltagirone

Roberto D’Agostino ai microfoni di Mattino 5 ha spiegato come – secondo lui – nasce la truffa dei finti fidanzati.

“Cioè uno comincia a dire, non c’è un rapporto fisico, però c’è un passaggio, un postare foto intime, inviare foto, inviare video. Da quel momento io ti ricatto, da quel momento posso chiedere soldi, da quel momento posso chiuderti la bocca. La Varone l’ha detto, ha pagato per uscirne fuori, ho pagato, gli altri non so come sono usciti fuori.”