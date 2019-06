Pamela Prati rompe il silenzio dopo l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso

Dopo l’ennesima asfaltata ad opera di Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, ieri Pamela Prati ha deciso di rompere il silenzio.

La mamma di Seby e Rebecca (la ballerina) , la moglie di Marco , l’ex gieffina ha pubblicato una foto in costume accompagnata da una citazione di Anna Magnani.

“Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.

(Anna Magnani)”.

Il messaggio è chiaro, Pamelona si sente rinata e pronta a tornare più forte di prima, più energica e scattante, così da stupirci con nuove fughe dagli studi tv.

Mi auguro solo che non pensi di rimettere piede in televisione senza rispondere alle tante domande del pubblico e dimostrare di non essere una delle burattinaie del Mark Caltagirone gate.

Comunque la parte più bella di questo post è il dolcissimo commento del nuovo avvocato di Pamy, Lina Caputo (su Instagram Lilly.Caputo): “Stupenda. By il tuo avvocato“.