Pamela Prati, ecco cosa ha fatto quando è scappata via da Verissimo – la confessione choc: “È una trappola!”

Nuova puntata de ‘Le Cronache di Donna Pamela‘. Questa volta si tratta di un episodio nel quale la protagonista ci racconta quello che sarebbe accaduto dietro le quinte di Verissimo, dopo la fuga di Pamela Prati dagli studi dello show di Silvia Toffanin.

La showgirl ha detto di essere andata a provare a chiamare il suo compagno, Mark Caltagirone, ma stando al racconto che la Perricciolo ha fatto a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, le cose sarebbero andate diversamente.

Donna Pamela dice che la Prati si è chiusa in bagno ed ha chiamato lei, chiedendo cosa fare, aggiungendo anche di essere caduta in una trappola e che Eliana Michelazzo si era venduta.

“Quando invece Pamela Prati ha interrotto l’intervista a Verissimo dicendo di andare a chiamare Mark Caltagirone ha chiamato me. E’ andata in bagno e mi ha chiamato. Mi diceva ‘Che devo fare? E’ una trappola, poi Eliana si è venduta!'”.

Se quello che è stato detto dalla Perricciolo corrisponda o meno a verità non lo sappiamo. Quello che è certo invece è che Eliana poco prima della fuga della Prati a Verissimo ha dato il primo segno di cedimento. Quando la Toffanin ha detto “Pamela non è che questo Mark Caltagirone ha un’altra famiglia?” Eliana si è rivolta alla Prati con uno sguardo complice ed ha provato a suggerirle una via d’uscita: “Oddio Pamè, non è che questo c’ha davvero n’altra famiglia?!”

Un’altra certezza è che subito dopo l’ospitata a Verissimo, la Michelazzo e la Prati sono state beccate a litigare in aeroporto a Linate (come ha raccontato Gabriele Parpiglia su Chi).

B!tches alla prossima puntata.