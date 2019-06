Pamela Prati svela come mai andava in tv a dire di essere madre – il risvolto squallido

È dallo scorso dicembre che Pamela Prati va in tv a dire di essere diventata mamma e a condire i dettagli della vita dei figli fantasma con pianti (a secco) di gioia.

Grazie a Live Non è la d’Urso è venuta fuori la verità e adesso sappiamo che Rebecca e Sebastian esistevano solo sul copione scritto da Madame Pamelà (che pare sia fuggita in Francia).

Finalmente la Prati in un’intervista concessa a Chi, ha spiegato come mai parlava di Seby e Reby (che pensate, fa la ballerina!).

“Quando andavo nelle varie trasmissioni ricevevo sempre indicazioni da Marco su cosa fare. Mi ripeteva che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto. Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano cresciuti in un istituto e non miei figli biologici. Per convincerli che io, invece, ci tenevo, dicevo a tutti di conoscerli e manifestavo il mio orgoglio di essere la loro mamma.”

Solo una mente perversa e malata può arrivare a parlare di bambini che piangevano perché la loro futura mamma non li citava in tv. Chiunque ci sia dietro a tutto questo, ha davvero bisogno di cure.