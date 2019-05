Pamela Prati si è fatta un tatuaggio con il nome di Mark Caltagirone (VIDEO)

Pamela Prati, proprio come Eliana Michelazzo, si è fidanzata con un uomo che non esiste dal cognome altisonante e proprio come Eliana anche lei si è tatuata il nome dell’amato sulla pelle per confermare la sua esistenza.

“Non possiamo mostrarci” – ha dichiarato Eliana Michelazzo quando ha annunciato il suo fidanzamento falso – “Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali. Però se può zittire la gente mi sono tatuata il suo nome sul braccio, questa è la prova che il nostro amore è autentico e pulito”.

Se il tatuaggio della Michelazzo è ben visibile sul braccio (qua la foto), quello della Prati è nascosto sotto la camicetta, dato che lo ha fatto sul costato. A confermare la presenza di questo tattoo è stata Federica Benincà a Mattino Cinque, ospite da Federica Panicucci.

“Ho visto il tatuaggio che Pamela Prati si è fatta per Mark Caltagirone sul costato. Ha pure messo una storia con quel tatuaggio!”.

Passano gli anni, cambiano i protagonisti, ma la storia sembra ripetersi…