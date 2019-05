Pamela Prati ed il tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone: ennesima incongruenza (VIDEO)

Ieri pomeriggio a Verissimo Pamela Prati ha rifilato a Silvia Toffanin una serie di fregnacce ed incongruenze (premi qua per scoprirle tutte) smentite come sempre da fatti o da sue vecchie dichiarazioni. Un’altra incongruenza che mi è stata fatta notare da un fedele lettore è la storia del tatuaggio a forma di cuore che la showgirl si è fatta sul polso.

A Silvia Toffanin ha dichiarato che quel tatuaggio lo aveva fatto per la madre, mentre ospite da Arianna Ciampoli, Valeria Graci, Mariolina Simone e Veronica Maya a Quelle Brave Ragazze su Rai Uno aveva confessato di averlo fatto per le persone che ama.

“Questo cuore l’ho disegnato io ed in questo cuore ci sono le persone che ho amato, che amo e che amerò. Ora sono innamorata sì, vi dico solo che sono innamorata, punto”.

L’intervista risale all’estate del 2018, mesi dopo aver conosciuto in chat Mark Caltagirone (che ha contattato per la prima volta il 21 marzo 2018).

Quindi quel cuore è stato fatto ANCHE per Mark?

Il mistero si infittisce.