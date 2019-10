Pamela Prati torna da Mara a Domenica In: “Tra poche ore tutto finirà per sempre”

Dopo due ospitate a Non è l’Arena, Pamela Prati è pronta a tornare nel programma da cui ha preso vita Pratiful. L’ex compagna di Mark Caltagirone sarà ospite della prossima puntata di Domenica In, dove lo scorso marzo rivelò quanto fosse bello fare da mamma a Sebastian e Rebecca (la piccola ballerina). Pamelona ha dichiarato che è felice di tornare a casa da sua “sorella Mara Venier”, per mettere la parola fine a questa storia.

A lanciare lo scoop è stato Alberto Dandolo su Dagospia:

“FERMI TUTTI: LA MITOLOGICA PAMELA PRATI, FU CALTAGIRONE, SARA’ OSPITE DA SORA MARA NELLA PROSSIMA PUNTATA DI ”DOMENICA IN”. PAMELONA RIVELA: “TORNO A CASA, DA MIA SORELLA MARA. TORNO DOVE QUESTA STORIA È INIZIATA. E SARA’ QUI CHE TRA POCHE ORE FINIRÀ PER SEMPRE!” – DOPODOMANI IN DIRETTA LA SHOWGIRL SCODELLERA’ UNA ECLATANTE CONFESSIONE CHE POTREBBE METTERE UN PUNTO ALLA TELENOVELA DELL’ANNO. COSA DIRÀ PER LA PRIMA VOLTA? E PERCHÉ TANTA RISERVATEZZA SUI TEMI DELL’INTERVISTA?”

Che dire di questo comeback: è…