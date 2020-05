Pamela Prati torna in tv dopo lo scandalo Pratiful: ecco dove e quando la vedremo

Pamela Prati domenica tornerà ospite nello stesso studio dove tutto ebbe inizio: a Domenica In da Mara Venier.

+++ Pamela Prati domenica, in studio, da Mara Venier ++++ #DomenicaIn — BubinoBlog (@bubinoblog) May 15, 2020

E’ passato infatti un anno da quando Pamela è andata da Mara Venier a raccontare di come la sua vita fosse piena di impegni fra prendere i figli, portarli a scuola e mamma fai questo, mamma fai quello. Bellissimo.

In realtà Pamela Prati aveva già parlato di Rebecca – che fa la ballerina – un paio di mesi prima a Domenica Live, ma è solo dopo l’hit Mamma Pamela a Domenica In che Dagospia si è messa in moto svelando quello che ricorderemo ai nostri nipoti come Pratiful, un’epica soap opera a puntate con Donna Pamela, Eliana Michelazzo, il Monsignore, Silvia Sbrigoli e le famiglie Coppi e Cartagirone.

Colpaccio di Zia Mara.