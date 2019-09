Pamela Prati torna in tv per fare delle rivelazioni su Mark, Eliana e la Perricolo

Dopo la pausa estiva in cui ha aggiornato il suo Instagram pubblicando video di balli sensuali e foto al mare, Pamela Prati è pronta a tornare in tv. L’ex fidanzata di Mark Caltagirone sarà ospite della prima puntata di Non è L’Arena il 22 settembre e parlerà proprio di Pratiful.

A lanciare lo scoop è stato Dagospia.

La notizia è stata confermata anche da Fan Page.

“Fonti vicine a Fanpage.it confermano la notizia pubblicata da Dagospia secondo la quale la showgirl sarda parteciperà alla prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena di Massimo Giletti, in onda domenica 22 settembre. Pamela sarà intervistata dal giornalista, conduttore ed ex volto Rai che per la prima volta si approccia al caso che ha tenuto banco in tv e sui giornali fino a qualche mese fa. In diretta, la Prati racconterà la sua versione dei fatti sul finto matrimonio con l’inesistente imprenditore e il rapporto con le ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo”.