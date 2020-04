Pamela Prati è tornata con un annuncio ad un anno dallo scandalo di Mark Caltagirone

Un anno fa eravamo nel pieno della meravigliosa soap opera Pratiful, 12 mesi fa su Bitchy F vi ho rivelato con un’esclusiva CHOC che il matrimonio di Pamela Prati era stato posticipato. La protagonista della soap però non si è fermata e dopo lo scandalo di Mark Caltagirone ha scritto un libro. Pamelona in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha annunciato che il prossimo 7 maggio uscirà la sua fatica letteraria ‘Come Una Carezza’. La showgirl ha anche parlato di come sta vivendo questo periodo di quarantena.

“Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma… Ma non lo sentivo mio. Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano quei fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia… La mia è stata un’infanzia rubata”, prosegue la showgirl. “Ancora oggi vorrei poter riavere quegli anni rubati. Sono ancora una ladra di sogni. Amici? In realtà io ho pochissimi amici,” confessa, “ma quei pochi lo sono veramente. Due nomi su tutti: Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini. Ne ho approfittato per staccare con tutto il peggio, e ho scelto solo il meglio della mia vita: la mia famiglia. Ora vivo a casa di mia sorella a Ciampino con mio cognato, e sono appena diventata prozia. Nel peggio vivo il meglio. Cucino tanto e uso solo prodotti della nostra bella Italia, che bisogna aiutare a rialzarsi in questi momenti brutti”.

Non so voi b!tches, ma io quasi, quasi il libro di Pamelona me lo compro e lo leggo ascoltando la hit che ha scalato la BillboardHot100…