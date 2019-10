Pamela Prati torna in tv per uno scontro con Roberto D’Agostino- ecco dove e quando li vedremo

Pamela Prati è pronta a tornare in tv, per un evento imperdibile: uno scontro con Roberto D’Agostino. L’ex compagna di Mark Caltagirone da una parte e dall’altra il fondatore di Dagospia, il sito che prima di tutti ha portato alla luce le balle di Pratiful.

E dove vedremo questo confronto? A Verissimo? A Live? A Storie Italiane? No, a Non è L’Arena (…).

A dare la notizia di questo comeback di Pamelona è stato Massimo Falcioni per Blogo.

“Pamela Prati torna a Non è l’Arena. Ma stavolta si ritroverà di fronte Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia che settimana dopo settimana ha scoperchiato il bluff legato al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone. La showgirl si riaffaccia da Massimo Giletti a distanza di quasi un mese. Fu infatti proprio la Prati a inaugurare la nuova stagione del programma di La7 il 22 settembre scorso.”

B!tches, seguirete la nuova puntata di Pratiful?

Roberto D’Agostino: le sue parole su Pamela Prati e Mark Caltagirone.

“Nel caso della Prati il suo ex compagno mi ha detto che c’era uno stato economico veramente depresso. Aveva un problema di dare all’agenzia delle entrate una bella somma. Io ho anche documenti. La Prati ha anche chiesto soldi all’uomo per evitare il pignoramento del suo appartamento. Lei ha anche una debolezza, che è quella del gioco d’azzardo.

Da quello che so io, c’era un procedimento di pignoramento da parte del fisco, ecco che c’era una situazione della Prati, che da una parte è stata incastrata, poi credo ci sia entrata dentro.

Erano complici tutte e tre. Le due le avranno detto che così facendo pagava i suoi debiti.”