Pamela Prati a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia risponde

In questi giorni di caldo sono uscite due notizie così fantascientifiche che non ve le ho neanche riportate, ma dato che sono state entrambe commentate “da chi di dovere” ho deciso di chiudere il cerchio e mettere un po’ di puntini sulle i.

La prima riguarderebbe la presenza di Tina Cipollari nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip, mentre la seconda l’arrivo di Pamela Prati sul trono di settembre di Uomini e Donne.

Insomma, notizie irrealizzabili. E se da una parte c’ha pensato Tina Cipollari a smentire, dall’altra è stata Raffaella Mennoia che – tramite un video pubblicato su Instagram – ha paragonato questo rumor agli asini che volano.

“Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa – ha scritto il settimanale Vero – Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne