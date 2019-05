Pamela Prati a Verissimo, tutte le sue bugie smontate pezzo per pezzo

Pamela Prati a Verissimo ha cercato in tutti i modi di convincere Silvia Toffanin di essere stata una vittima di questa intricata soap opera, ma fra una dichiarazione e l’altra è caduta in una serie di bugie e contraddizioni.

Pamela Prati e la voce di Mark Caltagirone

La contraddizione più clamorosa è stata quando ha confessato alla conduttrice di non aver mai sentito al telefono Mark Caltagirone e di non sapere che voce ha. Confessione che smentirebbe quindi quanto accaduto in quello stesso studio un paio di settimane fa, quando Pamela uscì per chiamare Mark al telefono.

La Prati avrebbe quindi il numero di Caltagirone e considerando che quest’ultimo ha vissuto in Italia nel periodo post-nozze, (come confessato dalle due manager) perché non si sono mai sentiti telefonicamente neanche per un saluto?

Anche quando ha chiamato in diretta Barbara d’Urso si trovava a Roma.

Cara Pamela, hai il numero di telefono del tuo amato, lui si trova in Italia e non lo chiami?

Pamela Prati ed i figli

Un’altra bugia è in merito ai due figli presi in affido, Sebastian e Rebecca. Il primo avrebbe 11 anni e la Prati lo avrebbe conosciuto in un bar insieme a Milena Miconi ed Eliana Michelazzo sotto supervisione di Pamela Perricciolo, che lo aveva portato in gran segreto. Secondo le ultime indiscrezioni quel ragazzino sarebbe il solito che avrebbe fatto un video a Barbara d’Urso per augurarle in bocca al lupo per l’inizio del Grande Fratello.

Alcuni maligni sul web sosterrebbero (io mi dissocio) che il bambino in questione sarebbe il nipote della Perricciolo, dato che lei avrebbe effettivamente un nipote di quell’età.

La bambina, invece, avrebbe 6 anni e la Prati l’avrebbe conosciuta solo in chat.

Dichiarazioni che smentiscono quanto dichiarato a Domenica In da Mara Venier quando si descrisse come una mamma impegnata che li portava a scuola e giocava con loro.

Pamela Prati e l’incontro con Mark Caltagirone

Come confessato a Silvia Toffani, Pamela Prati non ha mai incontrato Mark Caltagirone che avrebbe dovuto vedere per la prima volta il giorno del matrimonio.

Come ci spiega quindi questa storia pubblicata su Instagram da lei dove – taggando il profilo di Mark – mostra un uomo alla guida? Chi era quell’uomo? Ma soprattutto chi era quell’uomo con il cappellino rosso spacciato da Mark dalle sue due manager?

La Prati dice di aver scoperto che Mark Caltagirone non esiste in questi giorni dopo aver visto le foto di Di Carlo.

L’8 maggio fingeva paparazzata con lo sposo intesistente. Chi era? Come faceva a non sapere? #verissimo pic.twitter.com/CUJ3BvLS4t — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 25 maggio 2019

Pamela Prati ed i soldi

Un’altra bugia detta è quando ha confessato che da tutta questa storia non ha preso nessun soldo, dato che ha venduto esclusive al settimanale Oggi con l’abito da sposa e che ultimamente è fissa nei salotti televisivi di Verissimo e Live Non è la d’Urso dove ovviamente, essendo un’artista, non va gratuitamente.