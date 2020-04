Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate: “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!”

Verissimo sabato pomeriggio tornerà con l’ennesima replica e – in occasione dell’anniversario del PratiGate – ha deciso di realizzare una puntata speciale tutta incentrata sulle varie interviste realizzate da Silvia Toffanin sia a Pamela Prati, che ad Eliana Michelazzo.

L’annuncio è stato fatto via Instagram e sempre via Instagram è arrivato il duro attacco di Pamela Prati che si è dissociata dalla puntata.

“É imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi.

Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi.

Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta.

La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farVi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. BASTA”