Pamela Prati vuole tornare a Verissimo, ma la Toffanin la blocca – il motivo del rifiuto

Come previsto sta per tornare una nuova stagione di Pratiful e Al Passo con i Coppi. Pamela Perriciolo sarà ospite a Live Non è la d’Urso e Silvia Toffanin si è detta disponibile ad invitare Pamela Prati a Verissimo.

La conduttrice in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:”Se tornerò sul caso Pamela Prati? Se ci saranno degli sviluppi, perché no?“.

Nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Stando a quello che riporta Dagospia, la Toffanin avrebbe detto un bel ‘no grazie’ a Pamela Prati. Il motivo? Sembra che Pamelona abbia chiesto un cachet troppo alto.

“Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese. Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto “no grazie”. – si legge su Dagospia – La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo”.

Pam accetta il rimborso spese e regalaci nuove perle trash, magari una nuova fuga o una nuova dedica a Reby e Sebastian. Dopo i mesi estivi abbiamo bisogno di scenate trash. Accetta sto rimborso spese (magari è compreso pure il taxi) e non fare storie.