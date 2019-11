Come da titolo, i Pan di Stelle rispondono ai Nutella Biscuits con i biscotti ripieni della loro crema spalmabile. Si chiameranno Biscocrema e sono semplici biscotti della Barilla ripieni di crema di nocciole.

Dopo aver fatto guerra alla Nutella proponendo la propria crema con le granelle di biscotto, oggi è uscita la notizia che da gennaio faranno concorrenza diretta anche ai Nutella Biscuits con i Biscocrema, biscotti ripieni proprio di crema di Pan di Stelle.



Ecco il comunicato di Barilla:

«Il Biscocrema unisce la frolla al cacao dei biscotti Pan di Stelle e la nostra crema, chiuso da un tappo di cioccolato, e abbellito dalla tipica stella bianca. Ma è fatto senza olio di palma, per abbattere i grassi saturi. Sarà venduto in monoporzioni da due biscotti, per limitare le calorie (139 in tutto), perché non è un prodotto da mangiare tutti i giorni, ma per una colazione speciale, una coccola o un dopo-cena»