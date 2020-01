Paola Barale: dure parole contro Gianni Sperti

Ieri Paola Barale è stata una delle ospiti di Live Non è la d’Urso. La conduttrice ha confessato di aver messo nel suo dimenticatoio personale Gianni Sperti e Raz Degan. Paola ha anche detto che nel matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne era lei a portare i pantaloni.

“Ho una grandissima caratteristica non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Tutte quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone.

Ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte, aveva dimostrato l’interesse e il piace di avere un figlio. Io ero il capofamiglia. Portavo avanti tutti io. Lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia per avere un figlio. Un figlio deve nascere quando ci sono tutte i presupposti. Ci siamo lasciati dopo un po’, molto probabilmente queste situazioni non c’erano. Un bambino deve nascere nel miglior modo possibile. Mi sono lasciata…. E’ facile dire ‘Voglio un figlio’. Io sono troppo razionale su alcune cose”.