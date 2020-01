Paola Barale racconta la verità sulla presunta storia con Maria De Filippi e svela i retroscena su quel rumor: “Ecco come è nato tutto”

Tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000 circolavano dei rumor secondo i quali Paola Barale avrebbe avuto una sorta di relazione intima con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata recentemente ospite di Peter Gomez nel programma La Confessione ed ha commentato quel vecchio pettegolezzo.

“Come è nata questa storia? Mi sono già fatta un’idea. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo.

All’inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio. Forse sono andata più volte con Maurizio a pranzo, per parlare di lavoro, ma mai a casa loro.

Quando è finita Buona Domenica io mi sono fatta mille domande. Le leggende metropolitane hanno sempre un fondamento di verità. Secondo me io ho capito da dove è nato questo rumor. Sono quasi convinta. Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera”.