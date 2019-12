Paola Caruso attacca il suo ex Moreno sulla sua presunta bisessualità e fa una pessima figura

Nelle scorse settimane Paola Caruso e Moreno Merlo sono stati protagonisti di diverse puntate di Domenica Live. I due ex si sono denunciati e accusati a vicenda di fatti più o meno gravi (andiamo dalle registrazioni alle gomitate, fino ai graffi) e Barbara d’Urso ha pensato di organizzare un confronto nel famoso ascensore di Live Non è la d’Urso. Ovviamente l’incontro tra i due non è finito bene, infatti sono volate parolacce e frecciatine.

Il punto più basso di questo scontro l’ha toccato Paola Caruso, quando ha fatto riferimento al rumor sulla presunta bisessualità del ragazzo. L’ex naufraga ha usato termini al femminile, ha parlato di “dubbi gusti” ed ha condito tutto con un particolare intimo davvero squallido, “non ti si alzava più“.

“Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su internet? Della tua dubbia, dei tuoi dubbi gusti. […] Io ho beneficiato di te? Però quando sono finiti i soldi non ti si è alzato nemmeno più quello. […] Io sono Ivana Trump? Tu sei uno sfigato che fa schifo. […] Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla”.

Moreno invece ha lanciato shade all’ex compagna in merito alla sua professione di opinionista di Barbara d’Urso: “Hai fatto un regalo a Barbara d’Urso che è l’unica che ti dà uno stipendio? Sei famosa solo per raccontare i ca**i tuoi in tv“.



Non entro nel merito delle presunte violenze (di cui si accusano a vicenda), mi limito a giudicare le uscite davvero infantili e sciocche della Caruso. Utilizzare rumor sulla presunta bisessualità di qualcuno per vomitare sfottò simili è di cattivo gusto. Adesso prepariamoci al classico “ero arrabbiata, non sapete cosa mi ha fatto, io ho tantisismi amici ghei“.

Paola Caruso vs Moreno Merlo: lo scontro nell’ascensore di Live Non è la d’Urso.

Paola Caruso parte all’attacco del suo ex Moreno #noneladurso pic.twitter.com/Fp7PBUR3Eo — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 16, 2019

Paola all’ex “Saresti meglio come uno sciacallo, anzi… Sciacalla!”

Paola toglie ogni dubbio sui gusti dell’ex… Ma allora che ci stava a fare insieme? 🤷‍♂️🤦‍♂️🤣#livenoneladurso #NONELADURSO pic.twitter.com/vOGCTO06Ji — Luca loves Daria (@TheNewLuca) December 16, 2019