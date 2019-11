Paola Caruso ha denunciato il fidanzato: “Mi chiedeva soldi e mi registrava di nascosto”

Paola Caruso ultimamente non è molto fortunata in amore. Dopo la fine della relazione con il padre di suo figlio, la Bonas si era messa insieme a Moreno Merlo, che è stato presente anche al battesimo del piccolo Michelino.

Adesso è finita anche la storia con il dj e oggi a Domenica Live la Caruso ha spiegato i motivi choc di questa rottura.

“Credevo di aver trovato un bravo ragazzo. Pensavo di aver trovato un padre per mio figlio. Io gli ho aperto il mio cuore, casa mia e il mio mondo. Io lasciavo mio figlio da solo con lui.

Siamo venuti domenica da te. Martedì lui è venuto a casa mia ed ha chiesto parte del mio cachet, dicendo che il suo cachet non gli era bastato. – ha continuato Paola Caruso – Lui mi ha detto “voglio più soldi”. Io in quel momento mi sono detta ‘Aspetta un attimo Paola stai attenta’. Lui diceva che era il Brad Pitt italiano e che io gli ostacolavo la carriere. Diceva ‘perché non ho fatto il GF Vip, il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi?’.

A cena fuori chi pagava? Ho sempre pagato io. Lui mi diceva che era in un momento di difficoltà. Ma andava bene, era un bravo ragazzo. Lui stava con me perché sapeva che sono fragile e cercavo un padre per mio figlio. Lui mi ha usata per fare il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi o anche le ospitate qui da te.

Quando mi ha chiesto dei soldi abbiamo iniziato a litigare. Lui usava spesso la mia macchina. Mi sono anche arrivate delle multe che lui ha fatto e che adesso devo pagare io. Questo perché lui non me le paga.

Un giorno eravamo in macchina e dopo che lui ha detto che se ne sarebbe andato da casa mia, io gli ho detto ‘allora avevano ragione quelli che dicevano che una volta arrivato in studio da Barbara mi avresti tirato un calcio nel sedere’. A quel punto lui mi ha guardata e mi ha detto ‘Stai attenta a quello che dici. Se tu vai a dire queste cose di me io ti ho sempre registrata di nascosto e farò vedere tutto in giro’.

Lui è stato quattro mesi con me registrandomi. Ma ci rendiamo conto?

Io ho già provveduto per le vie legali. Io l’ho denunciato.”