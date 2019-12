Paola Caruso parla della presunta bisessualità di Moreno Merlo e risponde alle accuse, ma fa una pessima gaffe

Un paio di settimane fa Paola Caruso e Moreno Merlo sono stati ospiti a Live Non è la d’Urso per confrontarsi – nel celebre ascensore – sulla fine della loro storia d’amore. Il confronto è stato piuttosto acceso e durante la discussione l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha pure attaccato Merlo alludendo ad un rumor che era uscito in rete pochi giorni prima e che lo vedrebbe segretamente bisessuale.

“Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su internet? Della tua dubbia, dei tuoi dubbi gusti. […] Io ho beneficiato di te? Però quando sono finiti i soldi non ti si è alzato nemmeno più quello. […] Io sono Ivana Trump? Tu sei uno sfigato che fa schifo. […] Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla”.

Le offese al femminile e la battuta sui “dubbi gusti” è stata fatta notare a Paola Caruso che su Instagram ha così risposto:

“Essendo stato insieme a me e avendo condiviso con lui la mia vita e la mia famiglia mi sarei aspettata di essere informata sulla sua vita […] gli insulti sono riferiti alla persona che è, ovvero un uomo che registra la sua donna per ricattarla e le mette le mani addosso […] la sessualità non mi interessa, precisando che non ci sarebbe stato nessun problema”.

Paola Caruso, la gaffe sulla presunta bisessualità di Moreno Merlo.

Parole che sono però un po’ in contraddizione ai vari like che mette ai commenti dei suoi fan, tipo a quello che recita: “nessuna donna vorrebbe un uomo col cu*o rotto, i veri uomini sono altri, non mischiare gli uomini veri e gli uomini effemminati“.