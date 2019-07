Paola Caruso avvistata con un single di Temptation Island di quest’anno: è nato un amore? – la foto incriminata

Paola Caruso, archiviata la sua relazione con Francesco Caserta da cui ha avuto un figlio (non riconosciuto) qualche mese fa, sembrerebbe aver girato pagina con Moreno Merlo, prestante modello tutto muscoli. Moreno, che nella vita fa il deejay ed il modello, è noto per essere uno dei tentatori dell’attuale edizione di Temptation Island.

A pubblicare la foto che immortala Paola e Moreno insieme è stata la stessa showgirl su Instagram, usando hashtag che lasciano poco spazio all’interpretazione: #FamilyFirst e #FamilyLove. Che Moreno Merlo sia diventato a tutti gli effetti il suo nuovo compagno?

L’unica cosa certa è che Paola e Francesco non torneranno più insieme, dato che quest’ultimo non è ancora andato a trovare suo figlio:

“Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto. Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale”.