Paola Di Benedetto, un’agente tv l’attacca e supporta la sua (ex?) manager

Paola Di Benedetto a pochi giorni dall’avvio del Grande Fratello Vip avrebbe cambiato agenzia passando dalla Benegas Model & Management di Paola Benegas alla One Shot Agency e questo – a distanza di tre mesi – Paola Benegas glielo avrebbe rinfacciato via social.

Una frase che potrebbe alludere al fatto che Paola Di Benedetto abbia partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su consiglio della sua agenzia, la Benegas Model & Management.

Peccato però – come dimostra il profilo Instagram della One Shot Agency – il 7 gennaio, a 24 ore dal debutto del reality, Paola Di Benedetto sarebbe passata fra i loro assistiti.

“Benvenuta Paola ed in bocca al lupo per la tua nuova esperienza che inizierai da domani, mercoledì 8 gennaio. La tua nuova famiglia ti aspetta il più tardi possibile”.

Ed è qua che entra in gioco l’agente televisivo Ilaria Bussadori, che proprio a poche ore dalla vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, ha sostenuto quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sua ex manager, Paola Benegas.

“Paola Benegas il merito è tutto tuo, ma lei non lo merita. Fiuto ed occhio non lo so [se lo hai, ndr] perché [Paola Di Benedetto, ndr] non è questo pezzo da 90 artisticamente e televisivamente. Ma sicuro un bonifico te lo dovrà fare, ha vinto solo perché vincono sempre quelli che non hanno forti personalità”.