Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la separazione è un bluff? L’indizio sospetto

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati solo per movimentare un po’ questa torrida estate gossippara? L’indiscrezione è nata online proprio fra le fan di Benji e Fede che hanno notato nel comportamento di Paola Di Benedetto un’incongruenza.

Qualche mese fa, precisamente a febbraio, Paola e Federico avevano duramente litigato e lei lo aveva addirittura bloccato, come confessato a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso (il video dell’intervista lo trovate qua).

“Ho fatto come le tredicenni quando litigano e l’ho bloccato su Instagram. Ho detto ‘non voglio vedere la tua faccia’, lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘Ma hai 24 anni, puoi fare queste cose?’, mi ha fatto arrabbiare parecchio, sono molto gelosa. L’ho sbloccato dopo qualche ora”.

Qualche giorno fa, invece, i due si sarebbero lasciati (pare a causa di una terza ragazza, che avrebbe fatto perdere la testa a Federico), ma in questa occasione Paola non solo non lo avrebbe bloccato su Instagram, ma lo continua pure a seguire. Quando qualcuno glielo ha fatto notare, specificando anche di aver lasciato online tutte le foto di coppia, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha risposto così:

“Incredibile vedere come stiano nascendo delle nuove ‘leggi societarie con l’uso dei social. Ma chi l’ha detto che se due persone si lasciano, uno non debba tenere le foto sul profilo Instagram? Chi? Dove sta scritto? Le foto sono li, e per sempre li resteranno, a prescindere da come andranno le cose…”.

Per questo motivo qualcuno ha ipotizzato che Federico e Paola potrebbero presto tornare insieme.

Andrà davvero così