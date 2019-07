Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: potrebbe essere colpa di un’ex concorrente di Amici

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati e la notizia è piovuta a ciel sereno oggi: i due, fino a pochi giorni fa, sembravano andare d’amore e d’accordo.

Ad annunciare la rottura è stata l’ex Madre Natura:

“La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo”.